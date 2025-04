Incêndio em concessionária destrói 8 veículos e causa prejuízo de mais de R$ 1 milhão em Cruzeiro do Sul

Bombeiros salvam 21 carros durante o combate às chamas; perícia ainda investiga causa do fogo, que pode ter começou em área de manutenção ou depósito de pneus

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Super Centro Automotivo na última terça-feira (8), em Cruzeiro do Sul, destruindo oito veículos e causando um prejuízo superior a R$ 1 milhão. O fogo também atingiu a Fiat Comauto, localizada no mesmo complexo. De acordo com a subcomandante do Corpo de Bombeiros, tenente Danyela Marques, o dano poderia ter sido maior se as equipes de emergência não tivessem agido rapidamente para retirar carros do interior do prédio e controlar as chamas.

No local, estavam em manutenção caminhonetes e carros de passeio, sendo que 21 veículos foram salvos pelos bombeiros, policiais militares e outros profissionais que atuaram no resgate. Um dos proprietários do estabelecimento solicitou perícia técnica para determinar a causa oficial do incêndio.

A oficina é especializada em manutenção de motores e lubrificantes, e há suspeitas não confirmadas de que o fogo tenha começado em um carro em reparo, no estoque de óleo ou até mesmo no depósito de pneus. A perícia ainda está em andamento e deve trazer esclarecimentos sobre a origem do incêndio.

Enquanto isso, a comunidade e os donos dos veículos afetados aguardam respostas sobre o ocorrido.

Comentários