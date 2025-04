Sábado será de sol e calor com possibilidade de chuvas pontuais no Acre

Neste sábado, 12, o tempo seguirá quente e abafado em grande parte da região Norte, com predomínio de sol entre nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e pontuais. A previsão vale para os estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. Em alguns pontos, as chuvas podem ocorrer com forte intensidade.

No estado do Acre, o sábado será marcado por tempo quente, com sol predominando entre nuvens em todas as regiões. Pancadas de chuva rápidas podem ocorrer, mas com baixa probabilidade de temporais.

Na região leste e sul do estado, que compreende as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 50% durante a tarde, e alcançar de 85% a 95% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do Acre, onde estão localizados os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o clima também será quente, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas. A umidade relativa do ar ficará entre 45% e 55% à tarde e poderá atingir até 100% pela manhã. Os ventos seguem com a mesma direção e intensidade das demais regiões.

