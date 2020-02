Por Raimari Cardoso

Um incêndio registrado na rua Guilherme Ferreira, bairro Raimundo Hermínio de Melo, em Xapuri, na noite desta sexta-feira, 28, destruiu parcialmente uma residência, deixando a família do músico Tiago Ferreira de Amorim, de 39 anos, apenas com a roupa do corpo, segundo relato dele mesmo.

Tiago diz que o fogo começo pelo seu quarto, que foi completamente destruído pelas chamas. Ali, ele diz que estava quase todos os pertences do casal e da filha, de apenas 4 anos, assim como todo o seu material de trabalho. Ele acredita que o fogo se originou de um curto-circuito na rede externa de energia.

O cabo Adelson, do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xapuri, informou à reportagem que durante o combate ao incêndio foi percebido que um fio da rede elétrica “pipocava” a cerca de três metros da residência em chamas. No entanto, ele afirmou que esse fato não é determinante para apontar a origem do fogo.

O músico afirmou ao ac24horas que teria sido informado pelo Corpo de Bombeiros de que a perícia só seria realizada pela corporação caso a casa tivesse seguro. Ele disse ainda que foi orientado a fazer o pedido de perícia por meio da Polícia Civil, medida que, segundo ele, já foi tomada.

Consultada a respeito da informação, a comandante do Corpo de Bombeiros em Xapuri, tenente Marcela Sopchaki, afirmou que quando o consumidor paga a conta de energia para uma empresa privada é como se indiretamente pagasse seguro, pois existe a obrigação de se fornecer o serviço de forma segura para o usuário.

“Energia é algo perigoso que se passar de forma inadequada pode matar. Enfim, pelo que recebi, eles solicitaram, pois entendem que foi algo suspeito da parte elétrica. Eu repassei a demanda para os meus superiores e estou aguardando as instruções de como proceder neste caso em específico”, completou.

Parentes e amigos do casal Tiago e Ana Paula iniciaram, de imediato, uma campanha via internet para ajudar a família a reconstruir o seu lar e a obter itens essenciais para o momento difícil que atravessam. Os dados para quem tiver o interesse de ajudar com alguma doação seguem na imagem abaixo.

