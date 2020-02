Integrantes do Sistema de Segurança Pública do Acre se reuniram na manhã deste sábado, 29, no gabinete da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para avaliar as ações e operações policiais desencadeadas neste primeiro bimestre do ano.

Na ocasião, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar, aproveitou para discutir e traçar novos planos de estratégias para o combate ao crime não só na capital, como no interior e regiões de fronteira.

“Essas reuniões têm se tornado rotineiras e fazem parte do cronograma da Segurança Pública para avaliarmos os pontos positivos, negativos e os resultados das ações integradas nos locais estratégicos. A intenção é dar continuidade a esse trabalho integrado com todas as forças de segurança, apenas aprimorando cada vez mais as ações”, destacou.

Comentários