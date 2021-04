Com Ponta do Abunã

O jornalista Deivde Beker, do site Ponta do Abunã, produziu reportagem sobre o fim da arrecadação com a travessia de carros, motos e carretas na balsa do Rio Madeira quando a ponte for inaugurada. A previsão que até o final de abril a obra será entregue pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo levantamento do Ponta do Abunã, aproximadamente 1,2 mil veículos passam pela balsa todos os dias, a maioria deles são carretas e caminhões que entram e saem carregados com alimentos, insumos e demais produtos da região da Ponta do Abunã e o estado do Acre.

A inauguração da ponte sobre o Rio Madeira vai gerar uma economia de mais de R$ 2,4 milhões ao mês para os motoristas que precisam ir do Acre e da ponta do Abunã para Rondônia e o sul do país, com o fim da dispendiosa travessia por balsa. Especialmente para o escoamento da produção acreana, a economia vai ser significativa, podendo impactar fortemente no custo do frete, pelo fim do pagamento de tarifa na balsa e pelo fim do tempo perdido na espera.

O trajeto para vencer o rio Madeira pela balsa, entre tempo de espera em uma das cabeceiras do rio e o tempo de transbordo, leva mais de uma hora e, com a ponte, será reduzido para pouco mais de um minuto, tempo que vai se levar para a travessia dos mais de mil metros da nova ligação.

_______________________

Hoje, os preços da balsa pesam no bolso dos contribuintes.

Uma moto paga, segundo o site Ponta do Abunã, R$ 5,50, um carro de passeio R$ 20,00, uma caminhonete R$ 28,00, ônibus e caminhões inclusive trucados R$ 70,00 e carretas e bitrens têm preço variando de R$ 102,00 a R$ 210,00, com preço médio de R$ 122,00.

________________________

Segundo publicação do site no Youtube, ao acompanhar por quatro foras o embarque e desembarque da balsa, constatou que, nesse período, 216 veículos foram transportados, ao custo de R$ 13.400,00, o que, em média, daria R$ 3.300,00 por hora ou R$ 80 mil por dia.

Em um mês, esse montante, entregue à concessionária da balsa, chegaria a mais de R$ 2,4 milhões. Isso explica todas as tentativas da empresa concessionária em atrasar as obras da ponte.

Coma inauguração prevista para ainda este mês, a ponte do Madeira vai acabar com a espera e o pagamento pela travessia, finalmente integrando completamente o Acre a ponta do Abunã ao restante do país.

Comentários