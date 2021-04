Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dinheiro, ouro, uma arma de fogo e diversos bens considerados incompatíveis com as condições de um dos suspeitos. Um homem foi preso em flagrante em Cacoal por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, depois dos crimes no Acre, os investigados fugiram do estado, mas acabaram sendo identificados em Rondônia.

Segundo as investigações, há fortes indícios que os suspeitos cometeram crimes de estelionato. Eles adquiriram carros de luxo sem pagar, pois entregavam durante as negociações, cheques falsificados ou sustados.

Restou comprovado no bojo do inquérito que os criminosos cometeram estelionatos, na medida em que adquiriram carros de luxo sem o devido pagamento, que se deu mediante a entrega de cheques falsificados ou sustados.

Após a prática do delito, os investigados evadiram-se do distrito da culpa, contudo, as investigações se deram de forma minuciosa e culminou com a identificação, em solo rondoniense, da autoria dos delitos.

Ao todo, estima-se que o prejuízo suportado pelas vítimas seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos bens incompatíveis com as condições pessoais de um dos investigados, além de quantia expressiva em dinheiro, ouro e uma arma de fogo.

Um investigado foi preso em flagrante delito na cidade de Cacoal/RO, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.