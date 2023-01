Impostos pagos por brasileiros em 2022 passam de R$ 2,8 trilhões

Após reunião nesta terça (3), Daniel Scioli afirmou que ‘não significa que cada país não terá sua própria moeda’; especialistas criticam

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, reuniu-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (3), e disse que foi debatida a possibilidade da criação de uma moeda comum no âmbito do Mercosul. O bloco econômico é formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A medida, no entanto, é criticada por especialistas, que temem prejuízos ao Brasil.

“Haddad é uma pessoa com muita experiência, e um grande compromisso com a integração é seu maior objetivo, que é a moeda comum. Isso não significa que cada país não terá sua própria moeda. Significa uma unidade para a integração e as trocas comerciais dentro do bloco”, afirmou Scioli, que foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007.

O embaixador destacou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e defendeu a importância de fortalecer a região num contexto que chamou de “crise da globalização”. Scioli estava acompanhado do chefe do Departamento Econômico e Comercial da Embaixada do país vizinho, Rodrigo Bardoneschi.

Temas como a integração energética e financeira também foram debatidos na reunião, que ocorreu no Ministério da Fazenda, em Brasília.

Processo lento e complexo

A implementação da medida, porém, esbarraria em um processo lento e complexo, segundo especialistas ouvidos pelo R7. Outros obstáculos seriam as disparidades entre as economias dos países que fazem parte do território.

Para o especialista em finanças Marcos Sarmento, a adoção de uma moeda única não seria uma proposta viável para os próximos quatro anos, já que depende da definição de diversos parâmetros “objetivos e rigorosos” dos países da região que queiram aderir à ideia.

“Apostaria que não vai acontecer. É um processo muito demorado e complexo. Talvez possa haver algum tipo de facilitação de troca entre esses países, mas uma mudança assim demoraria anos”, afirmou.

Pode acontecer no futuro, mas não enxergo isso em um horizonte próximo MARCOS SARMENTO, ESPECIALISTA EM FINANÇAS

Especialista em direito econômico e finanças, o advogado Fabiano Jantalia explica que a medida traria muito mais riscos do que benefícios ao Brasil.

“Há o risco de [o país] se tornar o grande amparo econômico das demais nações do Mercosul. Hoje já respondemos por grande parte do volume de negócios em comércio exterior firmados pelos países do bloco. É preciso considerar também que estamos em um estágio de gestão fiscal muito mais avançado e temos uma pauta de exportações que nos coloca como pouco dependentes dos demais países”, explicou.

