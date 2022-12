Igreja Assembleia de Deus de Rio Branco rompe com a convenção de Belém, dos Câmara, e pode criar nova entidade

Evandro Cordeiro

“Vocês são os primeiros a saber: nós desligamos da CADB”, disse o longevo presidente da octogenária Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Branco, do altar e durante o culto desta segunda-feira,12, transmitido ao vivo pela ADTV 44.1 e Internet. Ele comunicava que a maior congregação evangélica do Acre rompeu com a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, que é presidida pelo acreano Samuel Câmara, que vem a ser cunhado da deputada federal eleita Antônia Lúcia (Republicano), tida como ferrenha adversária política, casada com Silas Câmara, deputado federal reeleito no Amazonas, e ex-presidente da Bancada Evangélica na Câmara Federal.

Observadores dizem que o relacionamento entre a AD Rio Branco e a CADB nunca foi pleno de paz, visto que também nunca deixou de ser notório que, apesar da mão estendida de Luiz Gonzaga e diversos acenos pela paz com os Câmaras, Antônia Lúcia manteve-se como empecilio a essa aliança.

Os Câmaras comandam a CADB porque comandam as Assembleias de Deus no Amazonas e no Pará, mas não limitam seus interesses. A Assembleia de Rio Branco, portanto, continuará sendo um enorme obstáculo ao domínio da família Câmara, vaticinam lideranças crentes, surpresas com a notícia.

Líder inconteste da denominação, o pastor Luiz Gonzaga de Lima ouviu dos membros da congregação um sonoro “amém”, que está On Demand no canal youtube.com/adriobranco. “A decisão é irreversível”, diz o pastor Antônio Klemer, que dirige a Comunicação da Igreja, ao ser questionado pelo AcreNews.

Dirigente do Ministério de Comunicação Assembleiano, o pastor Antônio Klemer, um jornalista muito conhecido no Acre e famoso no Brasil como humorista, depois de trabalhar com Chico Anisio e Tom Cavalcante, diz que assim como foi comunicado à membrezia, “assim é a realidade da nossa saída; que não se reveste de maior nem menor importância do que quando de nossa chegada à CADB. Foi consequência natural de uma relação madura. É bíblico que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”, disse, usando a referência do livro de Eclesiastes, cuja autoria se atribue ao Rei Salomão.

Fato é que a Assembleia de Deus em Rio Branco cresceu e se expandiu muito desde 2019; abriu mais de 20 novas filiais para além das fronteiras do Acre, consolidou congregações tanto na Bolívia como no Peru e missões na África, como também nos municípios do Acre, na própria capital e em Goiânia, a capital de Goiás. O pastor Antônio Klemer nega que exista “estratégia pronta para adesão a outras associações”, mas pondera que a igreja esteja se transformando em uma nova convenção.

“Nossas relações nunca foram de dependência convencional, mas de colaboração e reciprocidade para o fortalecimento do evangelho de Jesus e da Igreja do Cordeiro. Assim, a Assembleia de Deus em Rio Branco permanecerá onde sempre esteve, na dependência exclusiva do Senhor e da força do Seu poder”, finalizou o chefe das comunicações da igreja.

