A cabeleireira Alcileide Felipe da Silva, de 33 anos, está com o pai Raimundo Nonato Araújo, de 63, internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco há uma semana. Ela reclama da demora para conseguir um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o idoso.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) disse que não há mais vagas de UTI na capital, Rio Branco. Segundo o órgão, os 32 leitos tanto do pronto-socorro como do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) estão lotados.