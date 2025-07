Acre tem maior percentual de área com seca da região Norte em junho, aponta Monitor

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), por meio da concessionária N DO O Miranda Ltda, realizará no próximo dia 12 de agosto, um leilão público exclusivamente online para a venda de aproximadamente 33,6 toneladas de material ferroso proveniente da trituração e descaracterização de veículos apreendidos.

O leilão será conduzido pela leiloeira Flávia Correa Duarte Feitosa, no site oficial www.wrleiloes.com.br, com início às 10h (horário local).

O certame ofertará dois lotes compostos por 316 unidades de veículos e componentes considerados como sucata inservível. O valor mínimo estipulado para o lance inicial é de R$ 0,40 por quilo, totalizando um valor global estimado de R$ 13.440,00. As peças são oriundas de motocicletas, motonetas e automóveis que permanecem apreendidas há mais de 60 dias no pátio de Brasiléia.

A visitação presencial aos lotes estará aberta nos dias 6, 7 e 8 de agosto, das 8h às 16h, na Rua Ernestino do Amaral, nº 160, bairro Ferreira Silva, em Brasiléia. Para participar da inspeção visual, as empresas interessadas devem agendar previamente pelo número (68) 99602-1006 ou 0800-423-0000.

Somente empresas do setor de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente constituídas e em conformidade com a legislação ambiental e trabalhista, poderão participar. A habilitação exige uma série de documentos, incluindo licenças ambientais, certidões de regularidade fiscal, comprovante de estrutura para o manuseio e descarte dos materiais e declaração de que os resíduos serão destinados corretamente, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Mais informações e detalhes sobre o processo estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Estado e na plataforma do leiloeiro.

