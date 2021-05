A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou nesta tarde a identidade do do jovem de 18 anos que cometeu um atentado em uma creche de Saudades, na região de Chapecó. Trata-se de Fabiano Kipper Mai. Ele completou 18 anos há um mês e um dia.

A informação foi confirmada pela Polícia Regional de Chapecó. Após cometer o crime, Fabiano tentou tirar a própria vida. Ele está internado no hospital. A Polícia Civil divulgará uma nota oficial sobre o assunto nas próximas horas. Na casa dele, a polícia encontrou R$ 11 mil em espécie e duas embalagens de facas novas

Veja quem são as vítimas:

No atentado, morreram três crianças de até dois anos de idade, uma professora e uma funcionária da creche. Ele tentou se matar, não conseguiu e depois foi detido por populares até a chegada da polícia.

As vítimas identificadas:

A professora Keli Adriane Anieceviski, de 30 anos, trabalhava na Escola Infantil e Berçário Pró-Infância Aquarela e foi uma das vítimas do adolescente.

Anabela, Sara Luisa e Murilo são os alunos mortos.

Cidade de Saudades tem 9,8 mil habitantes e fica a cerca de 70 quilômetros de Chapecó, a maior cidade do Oeste catarinense, e a 600 quilômetros de Florianópolis.

A outra funcionária morta era estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Mirla Amanda Renner Costa cursava o quarto semestre da graduação em engenharia química no Centro de Educação Superior do Oeste, em Pinhalzinho, cidade vizinha a Saudades.