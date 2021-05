É que duas bolsas com pertences da criança sumiram da recepção da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, enquanto a mulher estava no centro cirúrgico, nessa segunda-feira (3).

O nascimento do primeiro filho do casal Eder Santana do Nascimento, de 38 anos, e Leidimara dos Santos, de 42, ocorreu em meio à muita preocupação e revolta.

O vigia Eder do Nascimento disse que foi impedido de entrar com as bolsas e foi obrigado a deixar o com uma funcionária da unidade que estava na recepção. Após o nascimento do filho, o pai voltou para buscar os pertences, mas foi informado de que as bolsas não estavam mais na recepção.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) disse que já está sabendo do caso e que a direção da maternidade está tomando todas as medidas administrativas cabíveis pertinentes ao caso.

“Quando fui entrar, uma mulher, me impediu de ficar com as bolsas. Disse que era para deixar na recepção, peguei e deixei as três bolsas. Levei as roupinhas dele, a saída da maternidade e quase tudo. Me chamaram quando minha mulher foi fazer o parto, nesse período que entrei e voltei as bolsas já não estavam na recepção”, relatou.

Nascimento disse que ficou cerca de 20 minutos dentro da unidade, que foi o período em que viu o filho. Uma enfermeira já tinha levado uma roupa para quando a criança nascesse, mas pediu que o pai pegasse os demais pertences para levar para o leito da mulher. A funcionária conseguiu devolver ainda a bolsa que estava com os pertences de Leidimara.