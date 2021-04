A publicação mostra ainda que o Acre teve um aumento no tamanho da área para produção. Em 2020, 41.736 hectares de terras eram destinados a essas plantações. Já em março deste ano, essa área subiu para 46.215 – um aumento de 11%.

O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, representam, somados, 92,9% da estimativa da produção e ocupam 87,9% da área a ser colhida. Em relação a 2020, houve acréscimos de 5,1% na área do milho (3,0% na primeira safra e 5,9% na segunda) e de 4,1% na área da soja. Mas houve declínios na área do algodão herbáceo (-12,0%) e na do arroz (-0,1%).