IBGE prepara plano para realizar Censo em 2022

Lucas Janone, da CNN

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, nesta terça-feira (18), que prepara um plano para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a realização do Censo Demográfico em 2022.

A direção do IBGE destacou uma “necessidade urgente de recomposição do orçamento para a conclusão e etapas preparatórias essenciais ao longo de 2021”. Segundo o instituto localizado no Rio de Janeiro, o projeto vai descrever os recursos que precisam ainda este ano.

Por meio de uma nota, representantes do órgão ressaltaram ainda que após a elaboração do plano de trabalho, serão retomadas as reuniões com as áreas técnica, consultiva e operacional, que vão “definir as melhores condições e o período adequado para realização do Censo em 2022”.

O presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto, disse em 30 de abril que o órgão não tem condições de iniciar o Censo antes de outubro, devido aos atrasos provocados pela pandemia do novo coronavírus, e que espera os recursos destinados pela União.

“Agosto é impossível, setembro é difícil, possivelmente em outubro…”, disse Eduardo Rios Neto durante a primeira entrevista no comando do IBGE.

O Censo vai contar com 200 mil profissionais espalhados em todos os municípios do país. Prevista para ser realizada este ano, a pesquisa foi cancelada após corte no orçamento feito pelo governo federal e ainda não tem data prevista para ser iniciada.