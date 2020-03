Portaria amplia isolamento de milhares de detentos em todos os presídios do Acre

LEANDRO CHAVES

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) ampliou para mais 30 dias o tempo de suspensão das visitas íntima e familiar em todos os presídios do Acre. De acordo com o governo, a medida, publicada nesta quinta-feira (26), serve para proteger os detentos do coronavírus, que já infectou mais de 20 no Acre e segue contaminando uma média de 2,5 pessoas por dia desde que os primeiros casos foram anunciados, em 17 de março.

No início da pandemia no estado, o governador Gladson Cameli publicou decreto com diversas medidas de contenção. Uma delas previa a suspensão das visitas às unidades prisionais por 15 dias.

O Acre tem o maior índice de encarceramento do Brasil. Segundo especialistas, a entrada do coronavírus em cadeias superlotadas provocaria contaminação em massa e colocaria em risco a vida dos apenados que possuem a saúde mais frágil, como os de 60 anos ou mais ou portadores de doenças crônicas.

A visita de advogados também continua suspensa por mais 30 dias, exceto em situações urgentes. O mesmo vale para escoltas e saídas externas agendadas, salvo em casos de requisições judiciais e inclusões emergenciais.

