SAIMO MARTINS

Na manhã desta sexta-feira (27) o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou que aguarda a liberação do novo Boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) para fazer ou não, novas alterações no decreto governamental de quarentena.

Segundo Cameli, os números que devem ser divulgados nesses próximas três dia serão de suma importância para a tomada da decisão. “Estou aguardando o boletim de hoje, dependendo do que ocorrer até domingo, a gente já começa a fazer novas alterações no decreto e liberar os acreanos para a vida normal”, explicou.

O Acre tem 76 casos em análises. “Se aumentar, continuamos de quarentena”, ressaltou.

Caso não aumente o número de casos, as escolas deverão ser liberadas, bem como órgãos públicos.

