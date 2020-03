A direção técnica do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, afirmou, nesta terça-feira (17), que investiga três casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a unidade, os três pacientes apresentam sintomas e estavam fora do estado. A coleta foi feita e agora o resultado é aguardado.