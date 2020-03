Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a Câmara Municipal de Rio Branco e a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) suspenderam as sessões solenes, audiências públicas e viagens. As medidas foram divulgadas nesta terça-feira (17).

O gabinete do governador confirmou, nesta terça-feira (17), os três primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) no estado do Acre. A Secretaria de Saúde (Sesacre) ainda não se posicionou, mas deve fazê-lo ainda nesta terça em coletiva marcada para às 12h (14h no horário de Brasília).

Algumas instituições públicas e privadas já estão alterando suas rotinas e oferta de serviços no Acre por medida de prevenção devido à pandemia do novo coronavírus.

O G1 organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada.

O parlamento mirim anunciou ainda o fechamento ao público da galeria para evitar aglomeração. As sessões podem ser acompanhadas pela internet. Além disso, a Câmara vai limitar o acesso dos assessores, cancelar a corrida de rua que estava programada para o dia 29 de março.

A entrega do prêmio Mulher Destaque e reuniões com diretoria também foram canceladas pela Câmara.

No caso da Aleac, além da suspensão das sessões solenes e audiências públicas, o parlamento suspendeu as atividades da escola do legislativo, no caso os cursos de Libras, do Enem e de inglês.

As sessões também só devem acontecer nas terças e quartas-feiras. As sessões de quinta-feira foram suspensas. Além disso, o acesso do público à Casa Legislativa foi restringido a 30 pessoas, sendo que o local tem capacidade para 80.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta (11) a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Para o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, houve “demora da OMS” para fazer a declaração, já que o número de casos fora da China aumentou 13 vezes nas últimas duas semanas e o número de países afetados triplicou.

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda (16), um novo balanço dos casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 234 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques: