Homicídio é registrado na Comunidade do Acurauana, zona rural de Tarauacá

Um homem, de 29 anos, conhecido por Raimundo Nonato Firmo de França, foi morto a facadas na noite do último sábado (14), na Comunidade do Acuraua, no Seringal Estirão do Arraial, em Tarauacá.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a vítima chegou correndo com mãos no peito no momento em que a família se preparava para cantar parabéns para um aniversariante. O homem caiu na frente da esposa sem vida.

Os envolvidos no crime não foram presos ainda. Policiais civis e militares estiveram no local para remoção do corpo e tentar identificar os envolvidos.