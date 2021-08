Em Feijó, Gladson anuncia investimentos, entrega ônibus escolares e almoça com produtores rurais

Cumprido agenda em Feijó neste sábado (14), dia da realização do 12º Festival do Açaí, tradicional evento do município, o governador Gladson Cameli, acompanhado de assessores, secretários de Estado, parlamentares de sua base e do prefeito da cidade, Kiefer Cavalcante, assinou ordens de serviços, autorizou reformas de escolas, entregou ônibus e visitou o hospital geral do Estado no município.

O governador assinou o Protocolo de Intenções para a construção da primeira etapa da Área de Eventos de Feijó, que será executado por meio da Seinfra, em parceria com a prefeitura orçado em R$ 8 milhões, além da ordem de serviço para construção da quadra poliesportiva na Escola Nanzio Magalhães, investimento de mais de R$ 410 mil. Cameli também autorizou a reforma de escolas da zona rural e entregou kits para sete escolas e três ônibus escolares para o município.

Mais cedo, o governador participou da inauguração da Orla do Açude Velho, obra entregue pelo prefeito Kieffer Cavalcante com recursos oriundos de emenda da deputada federal Jéssica Sales (MDB)

Cameli também visitou o hospital de Feijó, lugar onde uma equipe de saúde promovera um mutirão de oito cirurgias e 47 consultas especializadas para diminuir a demanda reprimida na cidade.

Almoço no ramal do Eber

O governador almoçou com produtores rurais do ramal do Eber, acesso aberto pelo Deracre entre Feijó e o município amazonense de Envira. No local, Cameli não só almoçou como conversou e conheceu a realidade da comunidade.

“Há 5 anos a comunidade ficava isolada no inverno por conta das péssimas condições do ramal. Mas agora, os produtores tem o direito de ir e vir garantido após o nosso governo reabrir 15km de ramal com as novas máquinas do Deracre”, disse.