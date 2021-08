Polícia Militar prende homem portando munições de fuzil durante operação blitz em Brasiléia

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTRAN) prendeu na madrugada deste sábado, 14, no município de Brasiléia, um homem portando 13 munições do calibre 7.62. A prisão ocorreu durante a operação Trânsito Seguro, realizada naquele município com o intuito de coibir crimes de trânsito e acidentes, que acontecem com maior frequência aos finais de semana.

Segundo os policiais que participaram da ocorrência, o homem foi abordado em uma motocicleta de origem boliviana, e apresentou nervosismo durante os procedimentos de abordagem. Foi realizada busca pessoal no suspeito, e no baú da motocicleta foram encontradas as munições ainda intactas, de fuzil calibre 7.62, cujo alcance de disparo pode chegar a 2,5 km.