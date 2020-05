Uma mulher identificada por Elizete Santos da Silva, de 25 anos, natural de Boca do Acre (AM), foi vítima de uma tentativa de homicídio por arma de fogo na manhã deste domingo, dia 17, em uma colônia localizada no km 56 da BR 317 – Estrada do Pacífico.

Segundo foi apurado no hospital Raimundo Chaar, pra onde a mulher foi resgatada com um ferimento realizado por uma espingarda de grosso calibre, ela teria ido passar o final de semana na casa do namorado e teria acontecido uma pequena confraternização com direito a bebidas alcoólicas.

Por volta das 1h30, o casal teria se desentendido e iniciado uma briga. Foi quando o homem apenas identificado pelo nome “Evandro”, teria se apossado de uma espingarda e efetuou o disparo acertando parte do ombro e braço direito, ao ponto de quebrar parte do úmero.

Elizete foi resgatada para o hospital, onde a equipe médica conseguiu estabilizar seu estado clínico. Somente por volta das 18h40, com a chegada da ambulância do Samu do município de Xapuri, foi transferida para a Capital, onde passará por cirurgia no ombro.

As autoridades policiais foram acionadas para tentar localizar o rapaz e a arma usada na tentativa de homicídio.

O caso está em aberto.

