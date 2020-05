Semana da enfermagem, vamos refletir?

No limite da vida compreendemos que a saúde é feita de anjos, em especial a enfermagem. Profissionais com rotina intensa que estão na linha de frente dos serviços de saúde.

Os plantões de enfermeiros…

…e técnicos acontecem ao tempo do tic tac. Na dinâmica dos segundos tem curativos, medicações, coletas, oxímetros, monitores, identificação de doentes, prescrições, relatórios, partos, além de auxílio aos imprevistos. É prova de resistência física e emocional laboral diariamente.

Nesse soneto vital…

…mesmo com diversidades de ideias, todas as notas são afinadas obrigatoriamente, afinal um erro pode representar vidas perdidas. Essa dinâmica somente os anjos conseguem.

Enfermeiros e técnicos…

…durante a semana, fizeram manifestos em todo o País pedindo respeito e valorização. A categoria que heroicamente permanece a frente da pandemia, expostos ao vírus letal, contabilizam mais de uma centena de colegas mortos vítimas do Covid-19, no oficio da profissão.

Nesse sistema injusto…

…de muito trabalho e desprestígio ao servidor da saúde, a importância desses profissionais surge com força. Hoje o mundo também abraça a enfermagem agradecendo. Avanço bem merecido!

O momento de pico…

…do Covid-19 exige dedicação da equipe de saúde, mas o dia mundial dos enfermeiros e técnicos vem sendo comemorado diariamente com vidas salvas. Para resistir a batalha, o medo ordena coragem, porque esses guardiões da vida acolhem e assistem diretamente as demandas dos serviços.

Em Brasiléia…

…no Hospital Regional do Alto Acre, as conquistas da categoria são evidentes. A direção geral e a coordenação técnica estão sob comando de dois enfermeiros, Janildo Bessa e Joelma Pontes que vêm superando com maestria as pendências da Unidade Regional.

Além de capacitações…

…para melhor atender os pacientes acometidos por Covid-19, o quadro de funcionários do Hospital Regional do Alto Acre foi ampliado, disponibilizando de equipamentos adequados as atividades laborais que o momento requer. A doença é nova e os profissionais precisam de proteção evitando reduzir a equipe de saúde no comando da pandemia.

A garantia de EPIs…

…, (Equipamentos de Proteção Individual) hoje é possível aos profissionais da linha de frente. E como a enfermagem faz parte do processo de tratamento de pacientes não poderia ficar descoberta. Realidade capaz de aliviar em parte a apreensão dos profissionais no exercício da profissão em pico de pandemia.

Covid-19.

Os pacientes positivados e acompanhados através do Hospital Regional do Alto Acre, estão recebendo atendimento diferenciado como medida preventiva de complicações do quadro clínico.

fonte: g1.globo.com

