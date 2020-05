Casos positivos de Covid-19 aumentam na fronteira do Acre

Os moradores dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia no final do dia deste domingo, dia 17, passaram a ficar mais preocupado com a possibilidade de aumento de infectados pelo vírus covid-19, o que de fato aconteceu conforme a divulgação da Secretaria Estadual de Saúde do Acre – Sesacre.

Segundo o boletim oficial divulgado pelo laboratório Charles Mérieux, o município de Epitaciolândia saltou de 3 para 13 novos casos positivos; Brasiléia, que tinha 2 passou para 4 e ainda tem 51 exames em análises, podendo aumentar nas próximas horas; Xapuri e Assis Brasil ainda não tiveram mudanças.

Diante da possibilidade de aumento, os municípios da fronteira estão se organizando com suas barreiras sanitárias, a exemplo de Xapuri e Assis Brasil. Na tarde deste domingo, algumas ruas de Brasiléia tiveram o acesso barrado para veículos ao centro antigo, podendo apenas passar pela Rua Manoel Ribeiro, ao lado do Comando do 5º Batalhão da PM.

As ruas que estão com acesso bloqueados para veículos são: Marechal Rondon (Rua da Goiaba), Travessa Pauani, Benjamim Constant, Major Salinas (Rua da Encrenca), Travessa Julieta Esteves Keirala e Rua Pedro Pereira.

O acesso para o centro antigo de Brasiléia será pela Rua Manoel Ribeiro (ginásio esportivo), ao lado da Polícia Militar.

Essa medida já foi anunciada na semana passada, sendo um meio para controlar o acesso de pessoas que possam estar com o vírus, as vezes sem mesmo saber, onde conta com o apoio de Órgãos estaduais, vigilância sanitária municipal de federal, entre outros.

A decisão tomada pelo poder público divide opiniões, mas é um meio de tentar controlar a circulação de pessoas infectadas, ou não, vindo de fora principalmente. Lembrando que os primeiros casos registrados foram importados da Capital.

O protocolo de trabalho que vai ser realizado durante a barreira sanitária ainda não foi divulgado.

