Por Iryá Rodrigues

Um dia após a morte da mulher, Andreci Paulo de Amorim, de 29 anos, ligou para o 190 da Polícia Militar, confessou o crime e informou sua localização. Ele é suspeito de matar Maria Antônia Saboia da Silva, de 30 anos, com vários golpes de faca, no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.