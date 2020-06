Por Alcinete Gadelha

Após mais de um mês do princípio de rebelião que deixou pelo menos 56 presos do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde (Foc) feridos, a corregedoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) deve começar a ouvir tanto os detentos como os policiais penais, a partir da próxima semana.