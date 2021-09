Homem é morto com facada no peito durante bebedeira no Calafate

Uylque Marreiro Ipólito, de 39 anos, foi morto com uma facada no peito na madrugada desta sexta-feira, 24, durante uma bebedeira em uma residência localizada na rua Natal, no bairro Waldemar Maciel, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Uylque estava bebendo na companhia de “amigos” quando entrou em discussão, e em seguida, em luta corporal com um homem não identificado pela polícia. O agressor tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o peito de Uylque, que mesmo ferido, ainda conseguiu correr e caiu em via pública. Após ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pela vítima que já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).