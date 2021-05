Homem é encontrado amarrado com olhos furados e tiro na cabeça no Rosa Linda

Por

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, amarrado, com marca de perfurações de tiros no início da noite desta quarta-feira, 05, em uma área de mata localizada na rua Raimundo Targino, nas proximidades de uma creche no bairro Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, moradores da região escutaram três disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição se deslocou até o local e quando chegaram em uma área de mata de uma chácara abandonada, encontraram o homem com as mãos amarradas, uma perfuração de tiro na cabeça, os olhos furados e várias perfurações de faca pelo corpo.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.

