Carlos Eduardo Nascimento Cruz, de 34 anos, foi agredido e ferido a tiros em frente a uma residência na noite desta quarta-feira (25). A tentativa de homicídio aconteceu na Travessa Baluarte, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

Segundo informações da família, Eduardo havia chegado de carro na frente de sua casa, e ao descer do veículo, foi abordado por dois homens não identificados que saíram de dentro de um terreno baldio. Os criminosos em posse de uma arma de fogo efetuaram cinco tiros. Não satisfeito com os tiros, a dupla ainda agrediu Eduardo com coronhadas.

A ambulância do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do SAMU, o estado de saúde de Carlos Eduardo é estável, mas pode se agravar.

Policiais Militares estiveram no local, colheu as características dos autores do crime e em seguida fizeram busca pela região em busca de encontrá-los, porém ninguém foi preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

Comentários