As mudanças foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (25)

SAIMO MARTINS

Na manhã desta quarta-feira (25) o governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu nomear a nova equipe para o comando do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (IDAF). Os nomes foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Para o comando do órgão, foi nomeado no lugar de Rogério Melo, José Francisco Thum, que aparece como representante de uma das maiores empresas especializadas em reprodução bovina do Brasil.

Como novo diretor executivo, foi nomeado o servidor de carreira do órgão, José Lucenildo. O cargo de diretor técnico vai ser ocupado por Jessé Moreira Campos. As decisões visam dar um caráter mais técnico ao órgão.

O chefe do executivo tornou sem efeito a exoneração de Jorgiane Moura do cargo que ocupava no IDAF.

