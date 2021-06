Homem desapare ao sair para beber com amigos e família busca ajuda

Por Marcos Dione

Os familiares de Ordep Ortiz buscam ajuda para encontrá-lo. Ele está desaparecido desde o último sábado (5), quando saiu de casa, no bairro Rui Lino, em Rio Branco, e não foi mais visto.

Segundo relatos de familiares, o jovem, ao sair de casa, informou que iria se encontrar com amigos para beber. Qualquer informação pode ser repassada por meio do telefone (68) 9-9959-8775 ou para a polícia por meio do número 181.