Homem de 33 anos é executado com seis tiros em Epitaciolândia

Um homem de 33 anos foi executado com cerca de seis disparos de arma de fogo na manhã desta quarta-feira, dia 01. Segundo foi levantado no local onde ocorreu o assassinato, na Rua Bela Vista Bairro José Hassem, Eliton Siqueira Martins, saiu cedo para atender uma pessoa em uma pequena marcenaria e logo retornou, ao chegar em frente ao portão de sua residência foi surpreendido e alvejado pelo assasino com vários tiros, acertando na região do peito, braços e pescoço, lhe ceifando a vida.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada no local, mas, só pode apenas constatou o óbito. Equipes da Policia Militar e Policia Civil também foram acionadas para isolar o local e colher evidencias a fim de identificar e prender o autor do crime.

Segundo informou o Delegado Geral da Delegacia de Epitaciolândia José Luiz Tonini, esse crime foge da rotina que tem ocorrido na Regional do Alto Acre com a guerra entre grupos rivais. Tudo leva a crer que esse pode ser um crime passional, pois, segundo ele, já existem suspeitos e a polícia não descarta nenhuma hipótese. Equipes estão fazendo várias diligências para identificar e prender o autor.

Segundo informações repassadas a nossa equipe de reportagem pela própria esposa, Eliton Siqueira Martins, era muito trabalhador e desconhece se ele colecionava inimizades, a vítima trabalhava como marceneiro em uma pequena oficina no próprio bairro.

