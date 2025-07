Manobrista é esfaqueado pela esposa no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

O manobrista Márcio Andrade dos Santos Vieira, de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (13), no Beco da Cigana, no bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Ele foi golpeado com uma faca no abdômen pela própria esposa, com quem, apesar de existir uma medida protetiva em vigor, ainda convivia.

De acordo com informações da Polícia Militar, Márcio atua como manobrista em um restaurante e pizzaria da região e já se preparava para encerrar o expediente quando a esposa chegou ao local e se envolveu em uma discussão com os garçons. Em seguida, ela se dirigiu até o marido, iniciando uma briga que terminou com um golpe de faca no abdômen do trabalhador.

Após o ataque, a mulher fugiu pela via conhecida como Beco da Cigana, que dá acesso ao bairro Cidade Nova, onde o casal residia.

Apesar da gravidade do ferimento, Márcio surpreendeu os policiais ao pedir que a esposa não fosse presa e se recusou a registrar um boletim de ocorrência formal, declarando que não pretende representar criminalmente contra a companheira. Com isso, os agentes do 2º Batalhão da PM realizaram apenas um Boletim Informativo.

Colegas de trabalho acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. Márcio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e se encontra em estado de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), assumiu a investigação do caso, que segue em andamento.

