Heroico! Nos pênaltis, Botafogo bate o São Paulo e está pela primeira vez nas semifinais da Libertadores

Com direito a drama e sufoco! Foi assim que o Botafogo confirmou, pela primeira vez na história, sua vaga nas semifinais da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (25), ficou no empate em 1 a 1 no tempo normal com o São Paulo, porém levou a melhor nos pênaltis – 5 a 4. Almada marcou pelo Glorioso e Calleri deixou tudo igual nos 90 minutos. Agora, espera o vencedor do duelo entre Peñarol, do Uruguai, e Flamengo.

O Alvinegro teve amplo domínio atuando fora de casa, a exemplo do jogo que aconteceu no Nilton Santos. Tanto é que, aos 15 minutos, quase sem dar a posse de bola ao adversário, já abriu o placar. Igor Jesus aproveitou bobeada de Luiz Gustavo e serviu Savarino pela esquerda, que cruzou. Rafael desviou e Thiago Almada completou ao fundo das redes, no rebote.

A partir daí, o controle carioca seguiu e por pouco a contagem não aumentou. Primeiro com chute de Igor Jesus, passando rente à trave esquerda, e com Vitinho, arriscando chute da ponta direita da área, travado por Alan Franco. Na defesa, aliás, Alexander Barboza e Bastos conseguiram marcar bem Calleri, pouco acionado de modo correto pelos donos da casa.

O São Paulo, por outro lado, foi pobre na criação e forçou demais as jogadas aéreas no centroavante argentino. Ainda na reta final da etapa inicial, William Gomes saiu para a entrada de Luciano, melhorando a produção ofensiva. Aos 49, após o VAR flagrar mão de Bastos na área, Lucas Moura desperdiçou pênalti, batendo alto e, assim, vendo a bola triscar no travessão.

Evolução são-paulina

Na volta do intervalo, o Tricolor paulista retornou melhor e com maior lucidez na parte ofensiva. Wellington Rato e Lucas Moura obrigaram John a fazer belas intervenções. Mas a grande chance veio aos 15, com Calleri. Acabou perdendo a oportunidade de empatar praticamente debaixo do travessão, concluindo pela linha de fundo.

Quando parecia que a classificação alvinegra se confirmaria nos 90 minutos, os mandantes chegaram ao tão buscado gol de empate. Aos 41, André Silva progrediu com liberdade pela faixa esquerda e cruzou na medida para Calleri. O camisa 9 subiu mais alto que todo mundo, testando firme no canto direito de John.

