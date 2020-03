“Por que o limite tem que ser de R$ 360 mil? Acho que foi uma preocupação com os bancos, que querem tratar com clientes maiores. Mas sendo dinheiro público da Caixa e do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) não tem que ter limite nenhum. Qualquer brasileiro que tem um pequeno negócio tem que ser ajudado”, disse Guedes.

Maquininhas para fazer empréstimos

O ministro disse que buscará informações com técnicos do governo sobre o porquê de ser definido um limite de faturamento de R$ 360 mil para que as empresas recebam os empréstimos do governo.

“Não há por que excluir os pequenos empresários desse empréstimo e dessas possibilidades. Íamos liberar recursos para as (empresas de) maquininhas (de cartão). Nessas cidades menores, quem gira o dinheiro da pequena loja são mais as maquininhas do que os bancos. Estamos pensando em abrir a janela de redescontos para as maquininhas”, declarou.

Ontem (28), em vídeo conferência com empresários, Guedes defendeu o uso das maquininhas de cartão para a ajuda chegar a microeempreendedores individuais e microempresas, por causa da presença delas em todo o país. Ele afirmou que os bancos tradicionais não estão entregando o crédito a esse público que mais precisa.

Ministro diz que crise atrapalha crescimento

Durante a videoconferência, Guedes afirmou que a economia brasileira crescia a um ritmo de 3% ao ano. A informação, segundo ele, foi repassada pelo secretário especial da Receita Federal, José Tostes.

“Há apenas duas semanas e meia atrás, o secretário Tostes me dizia que a arrecadação estava 20% acima do previsto. O Brasil estava voando. Tinham uma projeção de crescimento da arrecadação de 2,4% para o ano. A arrecadação estava vindo 20% acima do previsto. Isso representava 6% de aumento real. O Brasil já vinha crescendo ao ritmo de 3% ao ano antes de ser atingido pelo coronavírus“, disse Guedes.