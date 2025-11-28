Conecte-se conosco

Geral

Grávida de oito meses é presa em Cruzeiro do Sul por mandado da Vara de Organizações Criminosas

Publicado

1 hora atrás

em

Jovem de 24 anos foi detida em casa; município não possui unidade prisional feminina após interdição do presídio

Foto: PCAC

Uma mulher de 24 anos, identificada como Natacha, grávida de oito meses, foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27) no bairro São José, em Cruzeiro do Sul. A detenção ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Organizações Criminosas de Rio Branco.

A prisão foi realizada na residência da jovem e ocorreu sem qualquer resistência ou intercorrência, segundo a polícia.

Atualmente, Cruzeiro do Sul não possui unidade prisional feminina. O presídio destinado às mulheres foi interditado e deverá passar por reconstrução. Com isso, as detentas da região estão sendo transferidas para o presídio de Tarauacá, onde cumprem pena.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Justiça do Amazonas decreta prisão preventiva de médico investigado pela morte de bebê durante parto em Eirunepé

Publicado

6 minutos atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Profissional deixou o município após prestar depoimento e é considerado foragido; juiz aponta risco de fuga e suspende exercício da medicina

A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do médico Humberto Fuertes Estrada, investigado por homicídio qualificado após a morte de um bebê durante um parto no último sábado (22), no município de Eirunepé, interior do estado.

Segundo a investigação, a gestante, de 18 anos, deu entrada no hospital por volta das 4h da manhã. O médico, que estava de sobreaviso, não respondeu às chamadas da equipe de saúde. Ele só compareceu cerca de cinco horas depois, quando o parto foi realizado, já sem chances de salvar o recém-nascido.

Após o caso, Humberto Fuertes prestou depoimento na delegacia da cidade. No entanto, pouco depois, a polícia constatou que ele havia deixado o município em direção ao Acre, levantando suspeitas de tentativa de fuga.

Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do médico e a suspensão do exercício da função pública e das atividades médicas. O pedido foi acatado. Na decisão, o juiz ressaltou o risco de fuga, afirmando que há “periculum libertatis, uma vez que o médico evadiu-se para Feijó sem comunicar às autoridades”.

Até o momento, Humberto Fuertes Estrada não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.

Comentários

Continue lendo

Geral

Empresas têm até hoje para pagar a 1ª parcela do 13º, e atraso gera multa

Publicado

31 minutos atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Foto: José Cruz/Agência Brasil

A primeira parcela do 13º salário deve ser depositada até esta sexta-feira, 28. Esse pagamento deve ser de 50% do valor total do benefício. Os empregadores também pode fazer hoje o pagamento integral, se preferirem. Ao todo, 95,3 milhões de brasileiros terão acesso à remuneração extra de final de ano.

+ Quanto eu preciso investir por mês para garantir um 14º salário no final de 2026

“O 13º salário é um direito garantido pela Constituição Federal a todos os trabalhadores formais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sejam eles urbanos ou rurais. Aposentados e pensionistas do INSS também são beneficiados e já recebem o 13º salário antecipado no primeiro semestre”, explica gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini.

Caso o pagamento atrase ou não seja feito, o trabalhador pode entrar com ação judicial cobrando o valor com correção e juros. “Dependendo do caso, também é possível pedir indenização por danos morais”, explica o advogado Gilson de Souza Silva.

O Ministério do Trabalho pode ainda realizar fiscalização e multar a empresa. “A depender da convenção coletiva de cada categoria, podem existir multas adicionais, pagas diretamente ao empregado ou ao sindicato.”

A segunda tem como prazo o dia 20 de dezembro.

Qual o valor do 13º salário?

O cálculo do valor a ser recebido utiliza o salário registrado na carteira de trabalho. “Para quem recebe comissões, horas extras ou adicionais, o 13º é calculado pela média desses valores, garantindo que o trabalhador receba conforme a remuneração real”, diz o advogado Gilson de Souza Silva, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados (CNFLaw).

O valor do 13º salário será então proporcional aos meses trabalhados no ano. Outro aspecto importante na conta é que contam como meses trabalhados qualquer mês em que o trabalhador atuou por 15 dias ou mais na empresa.

Já a primeira parcela, cujo prazo para pagamento é a sexta-feira, deverá corresponder a 50% do valor total.

Como calcular o dinheiro que irei receber?

Rodrigo Maranini formulou o seguinte passo a passo:

Divida o seu salário bruto de novembro por 12.
Multiplique o resultado pelo número de meses trabalhados no ano (contando meses com 15 dias ou mais).
A primeira parcela a ser paga em 28 de novembro é exatamente a metade (50%) desse valor total calculado.

Comentários

Continue lendo

Geral

Criminosos tentam arrombar caixa eletrônico em posto de combustível da AABB, em Cruzeiro do Sul

Publicado

34 minutos atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Ação ocorreu durante a madrugada; Polícia Militar foi acionada e nada foi levado

Na madrugada desta quinta-feira (27), homens tentaram arrombar o caixa eletrônico do Banco do Brasil instalado em um posto de combustível no bairro AABB, em Cruzeiro do Sul. A ação criminosa foi percebida pela atendente do estabelecimento, que imediatamente acionou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o equipamento havia sido perfurado na tentativa de acesso ao compartimento interno. Segundo a polícia, os suspeitos possivelmente desistiram da ação antes de concluí-la, e nada foi levado do terminal eletrônico.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

Comentários

Continue lendo