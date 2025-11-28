Filha de agricultor morto no aniversário de 50 anos fala de homenagem com nome de ponte em Xapuri

Fluminense da Bahia e Chelsea são finalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas semifinais disputadas nesta quinta, 27, no ginásio Imaculada Conceição, o Fluminense da Bahia venceu o PSC por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal e o Chelsea derrotou o Villa City por 12 a 11.

Final no dia 13

Fluminense da Bahia e Chelsea decidem o título no sábado, 13, às 11 horas, no Imaculada Conceição. O campeão da Copa receberá R$ 5 mil e o vice R$ 3 mil.

