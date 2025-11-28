Cotidiano
Filha de agricultor morto no aniversário de 50 anos fala de homenagem com nome de ponte em Xapuri
Ponte que liga a Comunidade Sibéria ao 1º Distrito de Xapuri recebeu o nome de Josimar Oliveira, produtor rural que foi assassinado no dia do seu aniversário de 50 anos em 2023
“Considero uma homenagem justa, pois meu pai era trabalhador rural e toda vez que vinha à cidade passava horas esperando para atravessar o rio. Ele sonhava com essa ponte, tenho um sentimento de tristeza por ele não vê-la, mas muito feliz com a homenagem tão linda, o sentimento é de gratidão”.
É assim que a jovem Aline Oliveira dos Santos descreve a homenagem que o pai Josimar Oliveira recebeu no último domingo (23). A ponte que liga a Comunidade da Sibéria ao Centro de Xapuri, interior do Acre, recebeu o nome de Josimar, produtor rural assassinado no dia do aniversário em 2023.
Segundo a família, Josimar foi um dos fundadores da Comunidade Sibéria, principal beneficiada com a construção da ponte. “A ponte da Sibéria representa a concretização de um sonho de muitos anos para mim. Era o sonho do meu pai e do meu avô, que não puderam ter o privilégio de vê-lá construída”, disse emocionada.
O nome Sibéria foi dado em alusão à parte da União Soviética que ficava mais distante e isolada, a comunidade foi criada em 1970 como acampamento aos seringueiros que saíam da floresta para a cidade a negócios.
Na localidade mora mais de 42% da população de Xapuri, tem fazendas, um assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), plantações de castanha, borracha, mandioca e milho e a Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex).
A população passou mais de 30 anos utilizando uma balsa para escoar a produção e ir até a área urbana da cidade para fazer compras, consultas, ter acesso aos bancos e outros atendimentos.
Demora no serviço
Por diversas vezes a população da Comunidade Sibéria ficou sem o serviço da balsa, seja por interdição, mau funcionamento, ação de vândalos, troca de equipamentos ou por decisão judiciais. Os problemas era velhos conhecidos de Josimar.
Marinês Santana de Oliveira, de 50 anos, esposa de Josimar, contou que a família tem uma propriedade na Sibéria e o marido plantava castanha, borracha, feijão e até arroz. A mulher lembra que Josimar sonhava com uma travessia melhor para levar a produção.
“O Dimar tinha um sonho de atravessar por cima daquela ponte. Quando ouviu falar que a ponte ia sair, dizia que gente iria sair dessa humilhação, pois a balsa era muito demorada, às vezes quebrava e a fila era grande. Era um sonho que se ele fosse vivo, estaria muito feliz”, afirmou.
Aline, uma das três filhas de Josimar, recorda que o pai tinha esperança de melhores condições de vida e locomoção para o moradores da comunidade.
“Meu pai dizia que quando a ponte saísse, as coisas iriam melhorar, que traria melhoria para quem mora do lado da Sibéria e até nos seringais. Quando soube da homenagem me emocionei muito”, destacou.
Relembre o caso
Josimar Oliveira dos Santos, de 50 anos, foi morto com uma facada perto do pescoço, no dia do seu aniversário, em 15 de abril de 2023, no Assentamento Tupá, zona rural de Xapuri, no interior do Acre.
À época, a Policia Civil informou que houve um desentendimento com um dos convidados e o aniversariante acabou sendo atingido.
Passados pouco mais de 10 dias do crime, Marcos Amaro da Silva foi preso pela policia por ter desferido a facada, ele foi condenado a 27 anos de prisão em regime inicial fechado.
Já os irmãos dele, Márcio Amaro da Silva e Antônio Felipe dos Santos e ainda o amigo Fabiano Silva de Lima, também foram presos por ajuda-lo a fugir do local do crime.
Os quatro suspeitos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. No entanto, o Ministério Público do Acre (MP-AC) pediu que fosse concedida liberdade provisória ao trio que ajudou Marcos na fuga.
Após 2 anos e 7 meses do crime, a motivação do homicídio ainda não foi esclarecida.
Para Aline, filha do produtor, a família ainda busca repostas sobre a verdadeira motivação do crime. “O homem que matou ele não diz. Temos no nosso coração que alguém mandou [matar]. Meu pai não tinha atrito com ninguém. Homem de bem, que dedicou a vida para dar o melhor para a família e teve a vida ceifada de uma forma tão cruel”, lamentou.
Cotidiano
Fluminense da Bahia e Chelsea decidem 6ª edição da Copa TV Gazeta
Fluminense da Bahia e Chelsea são finalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas semifinais disputadas nesta quinta, 27, no ginásio Imaculada Conceição, o Fluminense da Bahia venceu o PSC por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal e o Chelsea derrotou o Villa City por 12 a 11.
Final no dia 13
Fluminense da Bahia e Chelsea decidem o título no sábado, 13, às 11 horas, no Imaculada Conceição. O campeão da Copa receberá R$ 5 mil e o vice R$ 3 mil.
Cotidiano
Adesg fecha com Joel e é uma contratação importante visando o Estadual
O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do Cras), anunciou nesta sexta, 28, a contratação do volante Joel, ex-Independência, para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o Leão, de Senador Guiomard, estreia contra o Humaitá.
“Conseguimos manter a base desta temporada e vamos realizar contratações pontuais no primeiro momento. O Joel é experiente e conhece muito bem o futebol acreano”, declarou Paulinho do Cras.
Início confirmado
Segundo Paulinho do Cras, a preparação para o Estadual vai começar no dia 15 de dezembro, no Frotão.
“Estamos com o planejamento fechado e começamos a executar. A ideia é começar os trabalhos com toda estrutura”, afirmou o presidente.
Cotidiano
Maicon Romano chega para a disputa do Seringueiro de Ferro
O rondoniense Maicon Romano, 35, desembarca em Rio Branco nesta e será uma das atrações do Seringueiro de Ferro 2026. O triatleta tem três participações em campeonatos mundiais, Alemanha, Espanha e Austrália.
“O objetivo é se desafiar e manter a evolução no esporte de maneira contínua e enfatizada. É preciso chegar bem preparado sempre nas competições”, declarou Maicon Romano.
Início na natação
Maicon Romano foi atleta de natação entre os 10 e os 19 anos e iniciei no Triathlon em 2020 durante a pandemia.
“Estava sedentário, bem acima do peso e por isso voltei a nadar. Fui apresentado ao triathlon e comecei a gostar. Em 2021, fui vice-campeão do Troféu Brasil em Santos e passei a treinar mais forte”, disse o triatleta.
Seringueiro de Ferro 2026
O Seringueiro de Ferro 2026 será disputado no domingo, 30, a partir das 6h30, no Residencial Harpia, em Rio Branco. O desafio será 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.
