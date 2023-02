Governo vistoria reformas de prédios da Saúde em Cruzeiro do Sul

O Juízo Criminal da Vara Única da Comarca de Mâncio Lima pronunciou os réus Gleison Souza do Nascimento, Moisés Duarte Bezerra, Evandson Souza Lima e Evilásio Pinheiro da Costa, ao julgamento pelo Conselho de Sentença da unidade judiciária, em razão do homicídio da vítima Jenáglia Nascimento de Lima, ocorrido na sede daquele município.

A sentença de pronúncia, assinada pelo juiz de Direito Marlon Machado.

De acordo com a representação do Ministério Público, o crime teria sido praticado por motivo fútil, mediante promessa de pagamento e com utilização de emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima. Dois dos denunciados também são acusados do crime de ocultação de cadáver.

Na decisão, o juiz anotou que há “suficientes indícios de materialidade do crime de homicídio doloso contra a vida da vítima”, bem como de que os réus concorreram “para a prática dos crimes descritos na denúncia”, requisitos autorizadores da pronúncia ao julgamento popular.

De acordo com a denúncia do Mistério Público do Acre, o crime aconteceu no dia 17 de setembro de 2021.

Consta no relatório que Gleison, Evandson e outros comparsas, se encontraram na praça central de Cruzeiro do Sul.

Na oportunidade Evandson entregou a Gleison o contato telefônico da vítima e o adiantamento de R$ 5 mil, mediante promessa do restante (65 mil), ser entregue após a morte de Jenágila.

A vítima foi atraída para a emboscada e, frente a resistência foi amordaçada e amarrada pelos acuasos Gleison e Evandson. Na sequência a jovem foi levada para Mãncio Lima, onde foi executada com três tiros de pistola ponto 40. O cadáver foi enterrado em uma cova rasa.

A data do júri ainda não foi definida.

