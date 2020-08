O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), entregou mais de 39,5 mil equipamentos de proteção individual e oxímetros portáteis para os trabalhadores em saúde dos 22 municípios do estado, no final da manhã desta terça-feira, 18.

Trata-se de uma das maiores doações de insumos e equipamentos, nesta ocasião, realizada pelos conselhos nacionais de secretários Estaduais e Municipais de Saúde e pela Fundação Itaú ao governo do Acre.

Pelo menos nove secretários municipais de Saúde, ou representantes de secretarias do interior, participaram da solenidade de entrega dos produtos, ao lado do secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, e da secretária-adjunta de Assistência em Saúde, Paula Mariano, no armazém do Almoxarifado da Sesacre, localizado na avenida Ceará, em Rio Branco.

Na cerimônia, Alysson Bestene fez uma análise de como estado e municípios seguiram unidos ao longo das fases mais críticas da pandemia e de como o governo Gladson Cameli tratou cada um dos entes municipais.

“Nós nos orgulhamos de dizer que o trabalho do governador Gladson Cameli, ao cuidar da Saúde, foi independente de questões político-partidárias, em que prevaleceu o interesse maior, que são as vidas das pessoas”, pontuou Bestene.

Na sua opinião, essa união permitiu que o Acre chegasse no início da queda no número de óbitos por Covid-19, seguindo para o final da pandemia de uma maneira “equânime perante à população, às secretarias municipais e ao próprio Sistema Único de Saúde, o SUS”.

Foram entregues 5.750 protetores faciais, 23 mil máscaras, 4,6 mil máscaras do tipo N95, outros 4,6 mil aventais descartáveis e 1.104 frascos de álcool em gel. Os aparelhos portáteis de oxímetros, que servem para medir o nível de oxigenação das pessoas fazem parte de um lote de 517.

Nas palavras da superintendente substituto do Ministério da Saúde, Keila Maziero, o MS sempre andou de mãos dadas com o poder público estadual e municipal. “E ficamos extremamente felizes quando vemos instituições também irmanadas em promover doações como essas”, ressaltou Maziero.

Conforme o secretário de Saúde de Rio Branco, Osvaldo Leal, tanto a Prefeitura de Rio Branco, quanto o Governo do Estado do Acre continuam muito empenhados em oferecer o melhor possível aos profissionais da Saúde na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, e frisou que o trabalho continua.

“Sigamos juntos, estado e municípios, até alcançarmos a vitória em definitivo”, disse.

Participaram também da entrega de equipamentos a farmacêutica Rossana Freitas Spiguel, gerente interina da Divisão de Material Médico-Hospitalar do Centro de Referência em Medicamentos, da Sesacre, e as assessoras do Centro para Operações de Emergência Covid-19, Marília Carvalho e Emanuelly Nóbrega.

