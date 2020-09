O Governo do Estado nomeou os vogais (profissionais contadores) da Junta Comercial para o biênio 2020-2024 e o Conselho Regional de Contabilidade do Acre tem seus representantes em Rio Branco com Theoelita Quindere e suplente Stevenson Mafaldo e Cruzeiro do Sul Zuleide Messias e Raquel Alves.

Assim, o CRC-AC parabeniza, reconhece e valoriza a atuação dos seus profissionais nos mais variados segmentos produtivos, lembrando que o fato de atualmente ocuparem cargos em setores importantes no âmbito público e privado é uma prova concreta sobre a importância de seus trabalhos.

Outra profissional que assumiu a vice-presidência da Junta Comercial foi a contadora Nayara Honorato.

O presidente do CRC-AC, Wellington Chaves parabeniza os profissionais que irão representar a classe dentro do órgão, garantindo que o papel do Conselho é buscar aproximação desses profissionais junto a categoria, priorizando ações em prol da coletividade.

“Termos os nossos profissionais ocupando cargos importantes é um estímulo e um reconhecimento de que estamos no rumo certo, no desempenhar de nossas funções diárias junto as empresas”, avaliou o presidente do CRC, Wellington Chaves.

