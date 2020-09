Droga estava escondida com suspeito, que viajava de Guajará-Mirim (RO) para Porto Velho, segundo a polícia.

O motorista João P., de 33 anos foi preso por policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) após ser flagrado com 12 quilos de cocaína na noite de terça-feira (8). A droga estava escondida na carroceria do carro conduzido por ele. Entre os ‘agentes’ que participaram da ação está Robem, o cão do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que montaram uma barreira na Br. Br-364.

Investigadores do Denarc, que estão na cidade de Guajará-Mirim participando da Operação Hórus, avistaram um veículo Montana em atitude suspeita, mas não conseguiram realizar a abordagem.

Rapidamente, os policiais passaram as informações para os investigadores que estavam na Capital e uma equipe montou uma barreira na BR-364.

Ao avistarem o veículo, os policiais realizaram a abordagem, mas de início a droga não foi encontrada. Os policiais verificaram que o homem entrava em contradição quando era questionado e o levaram, com o carro até a sede do Denarc.

Foi solicitada a equipe do Núcleo de Operações com Cães (Noc) e a droga foi encontrada pelo cão farejador. Cerca de 12 quilos de cocaína estavam condicionados no fundo falso da carroceria do veículo.

Segundo a Polícia, a droga estava avaliada em cerca de R$ 300 mil. O criminoso recebeu voz de prisão e ficou à disposição da Justiça.

