O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), demitiu na última sexta-feira a filha do ex-vereador Raimundo Vaz, a jovem Lanna Vaz, do cargo de diretora executiva do Departamento de Rodagens do Acre (Deracre) com salário de cerca de R$ 16 mil reais.

A exoneração foi divulga na edição do Diário Oficil do Acre (DOE).

Setores da imprensa local chegaram a noticiar que Lanna foi demitida porque estaria envolvida em um esquema de recebimento de propina dentro do órgão estadual.

A reportagem conversou com uma fonte ligada ao governo do Acre que garantiu que a exoneração de Lanna não tem a ver com suspeita de esquema de propina dentro do Deracre, mas sim decisão política do governador Gladson.

