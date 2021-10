Governo inicia pagamento dos servidores nesta terça-feira

O governo do Acre iniciou nesta terça-feira, 26, o pagamento dos servidores inativos, referente a outubro. Na próxima quinta-feira, 28, será realizado o pagamento dos 32.721 servidores ativos do Estado. São mais de R$270,4 milhões para a folha de pagamento do mês de outubro. O anúncio da antecipação do pagamento dos servidores foi feito pelo governador Gladson Cameli na segunda-feira, 25.

Junto com o salário de outubro, será liberado o pagamento do adicional de insalubridade, destinado aos servidores da Saúde e do Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), será investido cerca de R$990.062,80.

O pagamento dos auxílios foi instituído pela lei nº 3.758, de 16 de julho de 2021, a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade destinado aos servidores da Saúde, como medida excepcional e temporária de enfrentamento da Covid-19. São contemplados com essa medida 3.477 servidores em um montante de R$ 1.201.915,12.

Devido aos serviços prestados durante a pandemia, servidores da Segurança Pública têm direito ao ATS até o mês de dezembro. São 4.927 servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Instituto Socioeducativo (ISE), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) que recebem um montante de R$ 1.608.431,33.