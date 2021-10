Policial é investigado por suposto estupro de menores em delegacia

O delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Moreira Portes, determinou a abertura de processo administrativo disciplinar para averiguar a denúncia contra um policial civil lotado na delegacia de Epitaciolândia, no interior do Acre.

R.A.D.S.F é acusado de estuprar duas menores de idade que estavam apreendidas e custodiadas no local.

Segundo a portaria assinada pelo delegado-geral, a adolescente indígena S.J., e a menor R.C. estavam em uma cela quando teriam sofrido os abusos sexuais.

Portes determinou a formação de uma Comissão Especial para apurar o caso. Os integrantes da comissão terão prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, para apurar a denúncia.

Ainda de acordo com o despacho, o policial pode ter incorrido no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), além das transgressões disciplinares.