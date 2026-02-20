Governo federal repassa mais de R$ 2,8 milhões ao Acre para ações contra desastres naturais em 2026

O governo federal já repassou R$ 2.809.558,80 ao Acre em 2026 para ações de resposta e recuperação de áreas atingidas por desastres naturais. Os dados constam em levantamento com base em atos publicados no Diário Oficial da União pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Do total destinado ao estado, os recursos foram distribuídos entre o governo estadual e dois municípios acreanos. O maior valor foi direcionado ao Estado do Acre, que recebeu R$ 1.220.232,80 para execução de ações de proteção e defesa civil.

Entre os municípios, Sena Madureira foi contemplado com R$ 1.562.326, o maior repasse individual dentro do estado. Já Epitaciolândia recebeu R$ 27 mil para ações emergenciais.

Somados, os três repasses colocam o Acre na lista de estados atendidos pela União neste início de ano, em meio ao reconhecimento de situação de emergência em mais de 170 cidades brasileiras somente em 2026.

No cenário nacional, o governo federal já transferiu cerca de R$ 66,5 milhões para 78 municípios, além do repasse ao estado do Acre. Minas Gerais lidera em número de cidades contempladas, com 23 municípios atendidos, enquanto o Rio Grande do Sul concentra o maior volume de recursos, somando R$ 29,9 milhões.

O Acre aparece com dois municípios na lista de cidades atendidas — Sena Madureira e Epitaciolândia — além do repasse direto ao governo estadual.