Governo e Sistema Fecomércio apresentam programa de qualificação profissional a municípios do Alto Acre

O programa Qualifica Acre foi apresentado nesta terça-feira, 29, aos representantes dos municípios do Alto Acre, no auditório do Senac/AC em Brasileia. Trata-se uma iniciativa do Sistema Fecomércio/AC, em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

O foco do programa é oportunizar vagas no mercado de trabalho e oferecer fontes de renda no período pós-pandêmico, desprendendo a população do assistencialismo. O projeto irá ofertar cursos profissionalizantes nos 22 municípios do estado, beneficiando, ainda este ano, mais de quatro mil pessoas.

“Agradeço a iniciativa da Fecomércio e das secretarias que têm se empenhado em visitar o maior número de municípios para apresentar às prefeituras esse programa. Juntos iremos fortalecer e melhorar as condições de vida da população”, destacou a primeira-dama Ana Paula Cameli.

“Nada disso seria possível se não tivéssemos o apoio do governo, para que juntos construíssemos soluções para ajudar as prefeituras e as pessoas. Foram investidos aproximadamente R$ 9,5 milhões. A meta é que em agosto iniciemos o curso nesta região”, explicou o vice-presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Lameira.

As prefeituras, com o auxílio das secretarias municipais de Cidadania e Inclusão Social, irão selecionar os alunos para as vagas ofertadas. A atuação dos municípios será apenas na seleção dos alunos e apoio estrutural, o sistema Fecomércio entrará com toda a contrapartida de recursos.

“Precisamos pensar além, na inserção desses alunos no mercado de trabalho, por isso é necessária a parceria entre o Estado e os municípios”, enfatizou o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos.

A titular da SEASDHM tem articulado, junto às secretarias municipais, a captação de pessoas que se encaixam no perfil requerido pelos cursos. “O Estado está monitorando e dando apoio e capacitação aos municípios”, disse Ana Paula Lima.

Participaram do evento os representantes dos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia.