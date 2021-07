Prefeitura de Assis Brasil injeta mais de um milhão na economia local antecipando 50% do décimo terceiro

“O servidor municipal, mesmo com todas as limitações impostas pelo período pandêmico, não parou suas atividades. Mantivemos, desde o início da gestão, as secretarias e órgãos em pleno funcionamento. Essa ação valoriza as pessoas que contribuíram diretamente para a manutenção das atividades desta municipalidade”. Ressaltou o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia.

O município também tem efetuado todos os pagamentos em dia e em alguns meses até de forma antecipada. O adiantamento beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio local e aquece a economia.

No total foram injetados R$1.081.909,60 na economia local com a liberação dos salários aquecendo a economia e mantendo elevada a auto estima dos trabalhadores.

Com um esforço muito grande da equipe coordenada por Jerry Correia, que enxugou gastos e tirou do vermelho as contas do município, a atual gestão tem conseguido de pagar em dias e em algumas vezes, até de forma antecipada os salários, mostrando zelo pelo erário público e respeito para com o servidor.