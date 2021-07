Em Brasileia, Sejusp Itinerante abre 2ª edição de câmaras temáticas com curso operacional integrado

Visando discutir e buscar soluções para os problemas de segurança pública que afetam cada regional do Acre, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) iniciou, na região do Alto Acre, a 2ª edição de câmaras temáticas. Os trabalhos estão sendo realizados em Brasileia, onde nesta terça-feira, 29, profissionais das forças de Segurança receberam treinamento, por meio do Curso Operacional Integrado (COI).

No total, 25 alunos, entre policiais civis, militares, penais e federais, bombeiros e profissionais do Instituto Socioeducativo participaram do treinamento, que, com aulas práticas e teóricas, reforça noções de sobrevivência policial, armamento e tiro.

“O objetivo do curso, além da integração entre as forças, é preparar o profissional e lhe dar condições de sobrevivência, dentro ou fora do serviço policial. Temos conhecimento de que 80% dos profissionais que perdem a vida estão em seu período de folga, em casa, na rua, em momentos de descontração com a família e precisamos prepará-los para as mais diversas situações, destacou um dos instrutores do curso, Ezemir Coutinho.

Nesta quarta-feira, 30, a Sejusp Itinerante abre em Brasileia uma roda de conversa, por meio de uma reunião de câmara temática em que será apresentado o Plano Estadual de Segurança Pública às autoridades locais, estaduais, municipais e representantes de secretarias. O governador Gladson Cameli estará presente ao evento.