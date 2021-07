Governo do Estado empossa 56 novos professores efetivos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizou na manhã desta segunda-feira, 19, no auditório da sede da pasta, em Rio Branco, a posse de mais de 56 novos professores efetivos. Agora, já são 604 professores contratados de maneira efetiva desde 2019.

A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli; da titular da SEE, Socorro Neri; do subsecretário Moisés Diniz; do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima; da secretária de Planejamento e Gestão em exercício, Kelly Lacerda; e da secretária estadual de Saúde, Paula Mariano; além de diversos outros secretários e autoridades.

Na acolhida aos novos servidores, a SEE também prestigiou os professores contratados de maneira temporária, que já assinaram contratos, estão lotados nas escolas e, inclusive, já participaram de formações iniciais promovidas pela Diretoria de Ensino.

Para o governador Gladson Cameli, a contratação dos novos professores é o cumprimento de um planejamento que havia sido feito antes da pandemia. “Também é uma promessa de campanha, porque educação é tudo, diminui os índices da violência e melhora até a questão da saúde, com mais informação”, afirmou.

Durante a solenidade, o governador falou ainda da chegada de 110 mil doses de vacinas ao estado. Segundo ele, o governo federal, o governo estadual e a prefeituras estão fazendo a sua parte, mas a população, em relação à pandemia, precisa se conscientizar.

“Com esses professores, chegamos a 604 contratados somente na Educação. Nenhum governo aumentou tanto o quadro de docentes como o nosso. Precisamos de vocês. Não podemos fazer e falar de futuro sem falar em educação”, frisou o governador.

A secretária Socorro Neri (SEE), por sua vez, informou que a contratação dos novos professores é a conclusão da primeira etapa de cargos necessários à educação. “Estamos dando posse aos professores e dando acolhida aos temporários. Na sequência, faremos outros editais de convocação”, destacou.

Gratidão

O sentimento que movia os professores efetivos durante a solenidade era gratidão. Adriana da Silva Pessoa, docente de Língua Espanhola, por exemplo, diz que vinha esperando a convocação desde 2019, já que era professora provisória da própria secretaria.

“Antes eu trabalhava com contrato provisório; ser contratado como efetivo é algo que todo professor almeja. Estou muito feliz e agradecida a Deus em primeiro lugar, que nos deu a vitória, e ao governador Gladson Cameli, que está nos possibilitando essa convocação”, afirmou.

Gratidão também é o sentimento externado pela professora Rosely de Lima Cordeiro, de Artes/Música. “Estou muito agradecida a Deus e ao governador Gladson Cameli por estar convocando todos os aprovados. Acredito que ele ainda irá convocar muita gente”, afirmou.