Governo do Acre sanciona lei que garante mais proteção às mulheres vítimas de violência doméstica

O projeto Código Vermelho de autoria da deputada Antonia Sales (MDB) foi sancionado pelo governador Gladson Cameli na manhã desta quarta-feira, 9, em solenidade reservada no Palácio Rio Branco. O projeto institui mais uma ferramenta de denúncia para a mulher que se sentir coagida ou violentada. A vítima pode colocar um “X” de cor vermelha na palma da mão, como sinal de ajuda e apresentar nos estabelecimentos comerciais e público.

A iniciativa do projeto deu-se em torno do considerado crescimento da violência contra a mulher, principalmente no período de Pandemia, conforme recorrentes notícias divulgadas pelos meios de comunicação sobre atos de truculência praticados.

Para a deputada Antonia Sales todos estão de parabéns por apoiar o projeto em que as mulheres vítimas de violência podem pedir socorro e serem ajudadas, evitando assim o extremismo que culmina na morte de muitas. “Agradeço ao governador Gladson Cameli por sancionar esse projeto de Lei 16/2021, que vai garantir mais uma forma de proteção para as nossas mulheres acionarem o socorro contras as agressões que muitas vezes passam. E principalmente nesse período de Pandemia que acompanhamos os casos de violência aumentando dentro das residências. Estou muito feliz com essa conquista de todas nós, mulheres.”, destacou Antonia Sales.

O governador Gladson Cameli parabenizou a Assembleia Legislativa pela aprovação e a deputada Antonia Sales, autora do projeto, por mais uma forma de encorajamento. “Meu muito obrigado a todas as instituições que nos ajudam a melhorar a vida das pessoas”, disse Cameli.